Nhận định Manchester City – Sunderland vào lúc 22:00 ngày 06/12

Nhận định Manchester City – Sunderland đang là tâm điểm chú ý khi nhà đương kim vô địch cần một chiến thắng tưng bừng để xua tan những hoài nghi gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 06/12 tại Etihad hứa hẹn sẽ là màn đôi công rực lửa khi cả hai đội đều đang sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Đánh giá phong độ của Manchester City – Sunderland

Cả hai đội bóng bước vào vòng đấu này với những hành trang cảm xúc trái ngược nhau nhưng đều có điểm chung là sự quyết tâm cao độ. Giới chuyên môn nhận định rằng sự chênh lệch về đẳng cấp là có, tuy nhiên phong độ thực tế trên sân cỏ mới là thước đo chính xác nhất cho khả năng giành chiến thắng.

Phong độ của Manchester City

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang trải qua giai đoạn thực sự khó khăn và thiếu ổn định trong lối chơi. Trận thua 0-2 trước Bayer Leverkusen tại Champions League và thất bại 1-2 trước Newcastle đã gióng lên hồi chuông báo động về khả năng phòng ngự của The Citizens.

Tuy nhiên, chiến thắng kịch tính 3-2 trước Leeds United vào ngày 29/11 vừa qua đã phần nào giúp thầy trò Pep Guardiola giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề. Hàng công của Man City vẫn giữ được sự sắc bén cần thiết khi nổ súng 4 lần trong 3 trận, nhưng việc để thủng lưới tới 6 bàn là con số đáng lo ngại đối với một ứng cử viên vô địch. Sự lỏng lẻo nơi hàng thủ có thể là tử huyệt mà đối phương sẽ khai thác triệt để.

Manchester City đang thi đấu khá phập phồng

Phong độ của Sunderland

Ở bên kia chiến tuyến, Mèo đen đang cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt kể từ khi trở lại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Trận hòa 2-2 đầy quả cảm trước Arsenal và chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Bournemouth mới đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần chiến đấu kiên cường của đội bóng này.

Dù có một nốt trầm khi để thua Fulham 0-1, nhưng nhìn chung Sunderland đang sở hữu hàng công thi đấu khá vào phom với 5 bàn thắng sau 3 trận. Điểm yếu lớn nhất của đội khách vẫn nằm ở khả năng tập trung vào những thời điểm quyết định, điều này thường khiến họ đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc.

Bảng tỷ lệ kèo trận Manchester City – Sunderland

Thị trường cá cược châu Á đang có những biến động thú vị trước giờ bóng lăn, phản ánh đúng thực lực và tình hình hiện tại của hai đội. Các nhà cái uy tín vẫn đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà bất chấp những chệch choạc gần đây.

Soi kèo châu Á Manchester City – Sunderland

Với lợi thế sân nhà và khao khát khẳng định vị thế, Manchester City chắc chắn sẽ dồn ép đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Mức chấp sâu là thử thách lớn, nhưng cần nhớ rằng Man City thường chơi rất bốc khi gặp các đối thủ chiếu dưới tại Etihad.

Hàng công Man City đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất dù phong độ chưa cao nhất, và họ sẽ trừng phạt sai lầm của Sunderland triệt để hơn Bournemouth hay Leeds. Vì vậy, chọn Manchester City (-1.75) là phương án hợp lý khi hàng thủ đội khách đã để lọt lưới 5 bàn trong 3 trận gần đây.

Dự đoán: Manchester City (-1.75)

Soi kèo châu Âu Manchester City – Sunderland

Tại thị trường 1×2, khả năng tạo địa chấn của Sunderland tại Etihad được đánh giá là cực kỳ thấp. Sự chênh lệch về chiều sâu đội hình và bản lĩnh thi đấu khiến cửa thắng của đội khách trở nên quá mạo hiểm.

Man City cần 3 điểm để đua vô địch, trong khi Sunderland thường yếu bóng vía khi xa nhà trước các ông lớn. Một chiến thắng nằm chắc trong tay đội chủ nhà. Do đó, chọn Manchester City thắng là quyết định an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư.

Dự đoán: Manchester City thắng

Soi kèo Tài Xỉu Manchester City – Sunderland

Các trận đấu gần đây của cả hai đội đều diễn ra với kịch bản rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, điển hình là hai trận thắng 3-2 vừa qua của cả Man City và Sunderland. Hàng công sắc bén bù đắp cho hàng thủ lỏng lẻo là công thức hoàn hảo để kèo Tài nổ tưng bừng.

Cả Man City và Sunderland đều chơi bóng với tư duy tấn công cởi mở, không ngại va chạm. Việc nhà cái ra kèo 3.25 cho thấy họ tin tưởng vào một kịch bản ít nhất 4 bàn thắng được ghi. Vì vậy, chọn Tài 3.25 là nước đi sáng suốt khi cả hai bên đều đang theo đuổi lối đá lấy công bù thủ.

Dự đoán: Tài 3.25

Dự đoán tỷ số Manchester City – Sunderland

Dựa trên những phân tích về phong độ và tương quan lực lượng, một chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà là kịch bản dễ hình dung nhất. Tuy nhiên, với việc Sunderland đang có phong độ ghi bàn khá tốt, họ hoàn toàn có thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự tại Etihad.

Dự đoán tỷ số: Manchester City 4 – 1 Sunderland

Manchester City sẽ có một chiến thắng áp đảo

Tổng kết

Trận đấu giữa Manchester City vs Sunderland tại vòng 15 Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ mang đến 90 phút sôi động, giàu cảm xúc. Đội chủ nhà với đẳng cấp vượt trội và lợi thế sân bãi được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch, trong khi đội khách cũng sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.