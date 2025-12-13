Nhận định Nottingham Forest – Tottenham Hotspur vào lúc 21:00 ngày 14/12

Nhận định Nottingham Forest – Tottenham Hotspur trong khuôn khổ giải đấu Ngoại hạng Anh hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính tại sân vận động City Ground. Trong khi đội khách Gà trống đang bay cao với chuỗi trận bất bại ấn tượng trên mọi đấu trường, thì đội chủ nhà lại đang chật vật tìm lại sự ổn định sau những cú vấp ngã đau đớn.

Nhận định phong độ Nottingham Forest – Tottenham Hotspur

Cuộc chạm trán tại City Ground diễn ra trong bối cảnh hai đội đang thể hiện những bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau về mặt phong độ cũng như tinh thần thi đấu. Nottingham Forest bước vào trận đấu này với tâm lý nặng nề, trong khi Tottenham Hotspur lại đang hừng hực khí thế sau những chiến thắng vang dội tại cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục.

Nottingham Forest: Bất ổn và lo âu

Đội chủ nhà Nottingham Forest đang trải qua giai đoạn thực sự khó khăn khi sự thiếu ổn định đang dần trở thành căn bệnh mãn tính. Nhìn vào ba trận đấu gần nhất, người hâm mộ đội bóng này có lý do để cảm thấy lo lắng tột độ. Thất bại thảm hại 0-3 trước Everton vào ngày 06/12 vừa qua là một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng cải thiện vị trí của họ. Trong trận đấu đó, hàng phòng ngự của Nottingham đã chơi như mơ ngủ, để đối phương khai thác triệt để các khoảng trống và sụp đổ hoàn toàn.

Trước đó, dù có được chiến thắng sát nút 1-0 trên sân của Wolves, nhưng lối chơi của Nottingham vẫn chưa thực sự thuyết phục. Đó là trận đấu mà họ chủ yếu dựa vào may mắn và sự xuất thần của thủ môn để bảo toàn tỉ số mong manh. Đáng báo động hơn là trận thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Brighton vào ngày 30/11. Việc để thua trắng hai trận trong ba vòng đấu gần nhất, thủng lưới tới 5 bàn và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng cho thấy hàng công của Nottingham đang cùn mòn, còn hàng thủ thì lỏng lẻo đến mức đáng báo động.

Nottingham Forest đang có phong độ phập phồng

Tottenham Hotspur: Thăng hoa và hiệu quả

Ở bên kia chiến tuyến, Tottenham Hotspur đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công rực lửa và đầy hiệu quả. Gà trống vừa có màn chạy đà hoàn hảo cho chuyến làm khách này bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Slavia Prague tại đấu trường Champions League hôm 10/12. Chiến thắng này không chỉ giúp họ củng cố vị thế tại châu Âu mà còn giúp các trụ cột duy trì được cảm giác ghi bàn tốt nhất. Sự hưng phấn là điều dễ dàng nhận thấy trong từng bước chạy của các cầu thủ áo trắng.

Tại Ngoại hạng Anh, phong độ của Tottenham cũng rất đáng nể. Họ vừa đánh bại Brentford với tỷ số 2-0 thuyết phục vào ngày 06/12, thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối thế trận. Trước đó, trận hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân của Newcastle cũng cho thấy bản lĩnh kiên cường của Spurs khi phải thi đấu xa nhà trước những đối thủ khó chịu. Với chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp (2 thắng, 1 hòa), ghi được tổng cộng 7 bàn thắng, hàng công của Tottenham đang là nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự vào lúc này.

Bảng tỷ lệ kèo trận Nottingham Forest – Tottenham Hotspur

Dựa trên sự chênh lệch rõ rệt về phong độ và lực lượng, các nhà cái uy tín đều đang đánh giá Tottenham Hotspur ở cửa trên so với đội chủ nhà. Dưới đây là bảng phân tích tỷ lệ kèo dự kiến cho trận đấu này.

Soi kèo châu Á Nottingham Forest – Tottenham Hotspur

Ở kèo châu Á, Tottenham Hotspur với mức -0 là lựa chọn đáng tin cậy hơn cả. Đội khách đã thắng kèo thuyết phục ở 2/3 trận gần nhất nhờ hàng công bùng nổ, trong khi Nottingham lại là hố đen đầu tư khi thua kèo liên tiếp trước các đối thủ vừa tầm như Everton hay Brighton. Trước một Spurs đang hưng phấn, Nottingham khó lòng tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên bất ngờ hay giữ lại dù chỉ 1 điểm.

Lựa chọn: Tottenham Hotspur -0

Soi kèo châu Âu Nottingham Forest – Tottenham Hotspur

Đối với kèo châu Âu, cửa thắng của Tottenham gần như được đảm bảo nhờ phong độ ổn định và lực lượng vượt trội. Nottingham đang mất phương hướng khi để thủng lưới tới 5 bàn trong 2 trận thua gần nhất mà không gỡ nổi bàn nào, cho thấy sự bế tắc cùng cực. Trong bối cảnh đội khách đang bay cao trên cả hai đấu trường quốc nội và châu lục, đặt niềm tin vào Tottenham là phương án an toàn và sáng suốt nhất.

Lựa chọn: Tottenham Hotspur thắng

Soi kèo Tài Xỉu Nottingham Forest – Tottenham Hotspur

Thống kê cho thấy các trận đấu của Tottenham gần đây đều rất tưng bừng bàn thắng, với việc họ ghi tới 7 bàn chỉ sau 3 trận. Hàng thủ của Nottingham lại đang chơi như mơ ngủ, liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn trước sức ép của đối phương. Với mức kèo 2.5, khả năng trận đấu nổ Tài là rất cao khi Tottenham sẽ chủ động tấn công dồn dập, còn Nottingham buộc phải dâng cao nếu bị thủng lưới sớm.

Lựa chọn: Tài 2.5

Dự đoán tỷ số Nottingham Forest – Tottenham Hotspur

Tottenham nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm có bàn thắng dẫn trước để giải tỏa tâm lý. Nottingham Forest có thể sẽ vùng lên tìm bàn danh dự nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng chênh lệch đẳng cấp sẽ khiến họ phải nhận thêm thất bại.

Dự đoán kết quả: Nottingham 1-3 Tottenham

Gà Trống sẽ có 3 điểm trên sân khách

Tổng kết

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Tottenham Hotspur vào lúc 21:00 ngày 14/12 được xoilac dự báo sẽ là sàn diễn riêng của đội khách. Sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ hiện tại là quá lớn để đội chủ nhà có thể san lấp.